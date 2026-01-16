Datum der Anmeldung:
14.01.2026
Aktenzeichen:
B8-22/26
Unternehmen:
Fondsgesellschaften verwaltet von Schroders plc, London (GBR); Erwerb von Anteilen an und Kontrolle über die OWP Butendiek GmbH & Co. KG, Bremen (DEU);
Produktmärkte:
EEG-Strom, Offshore-Windpark
14.01.2026
Aktenzeichen:
B8-22/26
Unternehmen:
Fondsgesellschaften verwaltet von Schroders plc, London (GBR); Erwerb von Anteilen an und Kontrolle über die OWP Butendiek GmbH & Co. KG, Bremen (DEU);
Produktmärkte:
EEG-Strom, Offshore-Windpark
© 2026 Bundeskartellamt