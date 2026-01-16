Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der HIAG Immobilien Holding AG vom 15.01.2026:Die HIAG Immobilien Holding AG platzierte heute erfolgreich ihren zweiten Green Bond über CHF 100 Millionen mit einer Laufzeit von 7,0 Jahren und einem Coupon von 1,34%. Die Liberierung erfolgt per 18. Februar 2026. Die Emissionserlöse werden zur Finanzierung und Refinanzierung von nachhaltigen Gebäuden und Projekten gemäß dem Green Financing Framework von HIAG verwendet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
