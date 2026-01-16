Nach einem holprigen Start ins Börsenjahr bekommt Munich Re neue Unterstützung von Analystenseite. Ein frisches Kaufvotum rückt die Stärken des Rückversicherers in den Fokus. Doch reicht das, um der Aktie neuen Schwung zu verleihen?Die Aktie von Munich Re erhält Rückenwind von Analystenseite. Kepler Cheuvreux hat die Beobachtung des Rückversicherers neu aufgenommen und stuft das Papier mit "Buy" ein. Das Kursziel liegt bei 600 Euro.Als zentrale Stärke hebt das Analysehaus das Vier-Säulen-Ertragsmodell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
