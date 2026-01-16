Swiss Central City Real Estate Fund, c/o Nova Property Fund Management AG
/ Schlagwort(e): Konferenz
Pfäffikon/SZ, 16. Januar 2026
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir laden Sie herzlich zur Investoren-, Analysten- und Medienkonferenz des Swiss Central City Real Estate Fund für das Geschäftsjahr 2025 ein.
Freitag, 20. Februar 2026, 11:00 Uhr
im Zunfthaus zur Waag, Münsterhof 8, 8001 Zürich
Das Team der Nova Property Fund Management AG freut sich auf Ihre Teilnahme. Anwesend sind:
Wir bitten Sie um Anmeldung bis spätestens 16. Februar 2026 unter: https://www.novaproperty.ch/de/analystenkonferenz-sccref/
Der Jahresbericht 2025 und die Präsentationsunterlagen stehen am 20. Februar 2026, ab 07:00 Uhr, zum Download bereit unter:
https://www.novaproperty.ch/de/produkte-und-mandate/swiss-central-city-real-estate-fund/downloads/
Freundliche Grüsse
Swiss Central City Real Estate Fund
