Swiss Central City Real Estate Fund, c/o Nova Property Fund Management AG / Schlagwort(e): Konferenz

Einladung zur Investoren-, Analysten- und Medienkonferenz zum Geschäftsjahr 2025



16.01.2026 / 10:00 CET/CEST





Pfäffikon/SZ, 16. Januar 2026

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir laden Sie herzlich zur Investoren-, Analysten- und Medienkonferenz des Swiss Central City Real Estate Fund für das Geschäftsjahr 2025 ein.



Freitag, 20. Februar 2026, 11:00 Uhr



im Zunfthaus zur Waag, Münsterhof 8, 8001 Zürich

Das Team der Nova Property Fund Management AG freut sich auf Ihre Teilnahme. Anwesend sind:

Geschäftsleitung: Marcel Denner, Roger Bosshard, Reto Ehinger

Portfolio Management: Ruth Heinzer

Wir bitten Sie um Anmeldung bis spätestens 16. Februar 2026 unter: https://www.novaproperty.ch/de/analystenkonferenz-sccref/

Der Jahresbericht 2025 und die Präsentationsunterlagen stehen am 20. Februar 2026, ab 07:00 Uhr, zum Download bereit unter:

https://www.novaproperty.ch/de/produkte-und-mandate/swiss-central-city-real-estate-fund/downloads/

Freundliche Grüsse

Marcel Denner Roger Bosshard CEO CFO marcel.denner@novaproperty.ch roger.bosshard@novaproperty.ch



Nova Property Fund Management AG

Zentrum Staldenbach 3

8808 Pfäffikon SZ

+41 58 255 37 37

info@novaproperty.ch

www.novaproperty.ch

Swiss Central City Real Estate Fund

Der Swiss Central City Real Estate Fund investiert in Liegenschaften an Top-Lagen in den grossen Wirtschaftszentren. Massgebende Kriterien sind Zentralität der Liegenschaft, gute Erreichbarkeit, stabiler Cashflow und ein an die Bedürfnisse der Mieter ausgerichtetes Produkteprofil.

SIX Swiss Exchange kotiert; Valorennummer 44414255; ISIN CH0444142555; Symbol CITY

Swiss Central City Real Estate Fund, Zentrum Staldenbach 3, CH-8808 Pfäffikon SZ