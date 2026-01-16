Zürich - Die Migros schliesst ihr Jubiläumsjahr mit stabilen Entwicklungen im Kerngeschäft, insgesamt aber nach den zahlreichen Veräusserungen mit einem leicht rückläufigen Gruppenumsatz ab. Besonders zugelegt haben der Onlinehändler Digitec Galaxus und die Gesundheitsdienstleistungen. Im Jahr 2025 erzielte die Migros-Gruppe einen Gesamtumsatz von 31,9 Milliarden Franken und damit 1,9 Prozent weniger als im Vorjahr, wie die Migros am Freitag in einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
