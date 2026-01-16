Die EU gibt grundsätzlich grünes Licht für die Ausschreibung von zwölf Gigawatt steuerbare Leistung, zehn davon als Gaskraftwerke. Die Anlagen können bis 2040 allesamt noch weiter mit Erdgas betrieben werden - und es gibt ein Hintertürchen für CCS. Die beihilferechtliche Genehmigung der EU-Kommission steht aber noch aus. Mit dem anstehenden Kohleausstieg geht steuerbare Leistung verloren, die einspringen kann, wenn Photovoltaik und Windenergie wetterbedingt nicht ausreichend Strom liefern können. Nach dem Willen der Bundesregierung sollen vor allem Gaskraftwerke diese Aufgabe übernehmen. Um Anreize ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland