1. Angaben zum Emittenten Name: Evotec SE Straße, Hausnr.: Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7 PLZ: 22419 Ort: Hamburg

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 529900F9KI6OYITO9B12

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten X Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Michael Kaufman

Geburtsdatum: 23.02.1972

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

MAK Capital Fund LP



5. Datum der Schwellenberührung: 09.01.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 5,01 % 0,16 % 5,17 % 177778907 letzte Mitteilung 2,89 % 2,14 % 5,03 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE0005664809 0 8904856 0,00 % 5,01 % Summe 8904856 5,01 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Equity Swap Spätestens 11.01.2027 04.12.2025 bis 11.01.2027 Barausgleich 280296 0,16 % Summe 280296 0,16 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher Michael Kaufman % % % MAK Capital One LLC % % % MAK Management LLC 5,01 % % 5,17 % - % % % Michael Kaufman % % % MAK GP LLC % % % MAK Capital Fund LP 5,01 % % 5,17 % - % % % Michael Kaufman % % % MAK GP LLC % % % MAK One Fund LP % % % MAK Capital Fund LP 5,01 % % 5,17 % - % % % Michael Kaufman % % % MAK One Fund LP % % % MAK Capital Fund LP 5,01 % % 5,17 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:



Datum

14.01.2026





