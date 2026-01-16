FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 16.01.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS GAMMA COMMUNICATIONS TARGET TO 1600 (1700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 1070 (1175) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS TRAINLINE PRICE TARGET TO 265 (290) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES OCADO PRICE TARGET TO 175 (160) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS BP PRICE TARGET TO 520 (525) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1425 (1480) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES GENUS PRICE TARGET TO 3250 (3050) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES OXFORD INSTRUMENTS PRICE TARGET TO 2700 (2400) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 5600 (5530) PENCE - 'BUY' - BOFA RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 960 (920) PENCE - 'UNDERPERFORM' - BOFA RAISES WATCHES OF SWITZERLAND TO 'BUY' - PRICE TARGET 550 PENCE - CITIGROUP RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1790 (1590) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ESSENTRA PRICE TARGET TO 150 (165) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ROBERT WALTERS PRICE TARGET TO 230 (250) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ASHMORE GROUP TARGET TO 140 (100) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 11000 (10500) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES GSK PRICE TARGET TO 1675 (1600) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES OXFORD INSTRUMENTS PRICE TARGET TO 2675 (2435) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES RATHBONES PRICE TARGET TO 2100 (2000) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1075 (1131) PENCE - 'HOLD' - KEPLER CHEUVREUX RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 6200 (4900) PENCE - 'HOLD' - ODDO BHF CUTS BIG YELLOW GROUP TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 1100 PENCE - ODDO BHF CUTS LAND SECURITIES TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 650 PENCE - ODDO BHF RAISES SAFESTORE TO 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 840 PENCE - RBC CUTS GRAFTON GROUP PRICE TARGET TO 1170 (1190) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS HOWDEN JOINERY GROUP TARGET TO 890 (900) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS SIG PLC PRICE TARGET TO 8,7 (9) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 850 (865) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES CLOSE BROTHERS TO 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 625 (475) PENCE - RBC RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 530 (480) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES THE GYM GROUP TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 200 (155) PENCE - UBS CUTS DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1310 (1360) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS WISE PRICE TARGET TO 1240 (1320) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 16300 (14200) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES GSK PRICE TARGET TO 1940 (1900) PENCE - 'NEUTRAL'
