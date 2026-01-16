Die Payments Group Holding (PGH) hat ihre Prognose für 2026 dargelegt, wobei der Fokus auf der Monetarisierung bestehender Vermögenswerte liegt, während selektiv in neue Wachstumsbereiche, hauptsächlich Künstliche Intelligenz und Gesundheitswesen, expandiert wird. Die Hauptwerttreiber bleiben die 35% Beteiligung an AuctionTech und potenzielle Forderungen aus dem Streit mit SGT Capital, dessen Management eine Lösung für 2026 erwartet, was potenziell die Liquidität, den Cashflow und den Nettowert unterstützen könnte. Strategisch baut PGH Optionen auf durch die 25% Beteiligung an dem auf Künstliche Intelligenz fokussierten Unternehmensgründer Softmax AI, wobei Cognicare AI starke Fortschritte zeigt und bis 2026 die Gewinnschwelle anstrebt. Zusätzliche KI-Projekte und eine potenzielle Investition in Radiopharmazeutika bieten weiteres Upside-Potential. Die Finanzierung wird durch eine 2,28 Mio. EUR 10% wandelbare Anleihe unterstützt, was das Refinanzierungsrisiko begrenzt. Wir bestätigen unsere Spekulative KAUF-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 1,24 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/the-payments-group-holding
