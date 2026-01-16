Das Bundeswirtschaftsministerium hat sich mit der EU-Kommission im Grundsatz auf die Kraftwerksstrategie geeinigt. Noch 2026 sollen Ausschreibungen für 12 GW wasserstofffähige Gaskraftwerke starten. Noch muss das Gesetz aber von Brüssel beihilferechtlich genehmigt werden. Die Bundesregierung hat mit der Europäischen (EU) Kommission eine Grundsatzeinigung zu Eckpunkten für die Kraftwerksstrategie erzielt. Das teilte das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie mit. Die Eckpunkte seien der Rahmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
