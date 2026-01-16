Laut einer Analyse der Unternehmensberatung scheitern weltweit viele Vorhaben an der fehlenden Finanzierung. Bei ihrer Bestandsaufnahme der globalen Energiewende schneidet die Photovoltaik am besten ab. Eine Analyse von McKinsey sieht erhebliche Fortschritte beim weltweiten Ausbau von Photovoltaik, Windenergie und anderer Energiewende-Technologien. Das Tempo reicht jedoch nicht aus, um die Ziele von Europa, der USA und China für 2030 zu erreichen. Dabei hapert es nicht an Vorhaben - viele Projekte scheitern aber an der Finanzierung. Bislang sind erst 15 Prozent der Anlagen und Technologien installiert, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland