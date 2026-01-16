Der Projektentwickler ABO Energy erwartet für 2025 einen Jahresverlust von 170 Millionen Euro und damit erheblich mehr als bisher prognostiziert. Gründe sind weitere Wertberichtigungen und Projektverschiebungen. Die Geschäftsführung der ABO Energy GmbH & Co. KGaA hat ihre Jahresprognose für 2025 erneut angepasst und muss weitere Verluste vermelden. Bislang hatte die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 einen Konzernjahresfehlbetrag in Höhe von rund 95 Millionen Euro und eine Konzerngesamtleistung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
