Jenoptik-Aktie: Kaufsignal!
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|22,140
|22,160
|13:17
|22,140
|22,160
|13:17
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:21
|Jenoptik-Aktie: Kaufsignal!
|Jenoptik-Aktie: Kaufsignal
|09:21
|DAX-Check LIVE: Drägerwerk Vz., Fraport, Jenoptik, Klöckner & Co., SAF-Holland, Verbio im Fokus
|Nach den Verlusten vom Mittwoch hat der DAX am Donnerstag wieder zugelegt - bei insgesamt zurückhaltendem Handel. Über weite Strecken bewegte sich der Leitindex kaum, erst in den letzten Minuten kam...
|Do
|JENOPTIK AG zeigt strukturelle Stärke
|Di
|JEFFERIES stuft JENOPTIK AG auf 'Buy'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jenoptik auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Trotz des zuletzt starken Laufs des Aktienmarktes insgesamt...
|08.01.
|Jenoptik - schwungvolle Rally
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|JENOPTIK AG
|22,080
|-0,63 %