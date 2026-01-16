Anzeige
16.01.2026 12:30 Uhr
Pictet: Barometer Januar 2026

Januar 2026

Barometer: Weitere Kursgewinne bei anhaltend günstigen wirtschaftlichen Bedingungen

Wir bleiben bei unserer Übergewichtung von Aktien und gehen davon aus, dass Schwellenländeraktien dank weiterer Zinssenkungen und eines gesunden Wirtschaftswachstums ihre Gewinne weiter ausbauen werden.

Asset-Allocation: Aktienrally wird sich fortsetzen, Anleihen könnten schwächeln

Der Start ins Jahr 2026 war für die Investoren geprägt von einer Weltwirtschaft, die durch breit angelegte geldpolitische Impulse und ein robustes Wachstum in den Schwellenländern getragen wird. Vereinzelte Stagflationstrends und geopolitische Bedenken bleiben bestehen, doch insgesamt ist das Umfeld für risikoreiche Anlagestrategien günstig. Daran wird sich auch nach dem Sturz des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch die USA am 3. Januar nichts ändern. Wenngleich die Intervention der USA mittelfristig geopolitische Auswirkungen haben dürfte, wird sie unseres Erachtens die Märkte kurzfristig nicht beeinflussen - abgesehen davon, dass sie dem Goldpreis weiteren Auftrieb verleiht.

Wir behalten daher unsere Übergewichtung in Aktien und die Untergewichtung in Anleihen bei.

Lesen Sie mehr im vollständigen "Barometer Januar 2026".

