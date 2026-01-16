© Foto: Florian Gaertner - Photothek Media LabTrotz gegensätzlicher Kursziele bleibt das Bild klar: Analysten sehen Rheinmetall weiter als einen der tonangebenden Player im europäischen Aufrüstungszyklus. Die Aktie von Rheinmetall stand auch in dieser Woche im Fokus der Analystenlandschaft. Zuletzt hat Goldman Sachs das Kursziel von 2200 auf 2300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" bestätigt. Analyst Sam Burgess verweist in seinem Ausblick auf die europäische Luftfahrt- und Rüstungsbranche für 2025 und 2026 auf eine erwartete Meilensteinzahlung und Impulse für den Barmittelzufluss. Das Risiko, dass Deutschland seine Aufrüstungspläne spürbar reduziert, schätzt er als "äußerst gering" ein. Zu Wochenbeginn hatte Berenberg sein …Den vollständigen Artikel lesen
