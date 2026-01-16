Für 2025 geht die damit auf knapp 16. 458 Megawatt neu installierte Photovoltaik-Leistung. Mehr als 24. 000 Photovoltaik-Anlagen mit rund 85 Megawatt sind im vergangenen Jahr vom Netz genommen worden. Im Dezember machten die Photovoltaik-Freiflächenanlagen mehr als die Hälfte des Gesamtzubaus aus. Im Dezember 2024 ist noch deutlich mehr Photovoltaik-Leistung zugebaut worden als im Dezember 2025. Quelle: Bundesnetzagentur Bereits vor rund einer Woche veröffentlichte die Bundesnetzagentur, dass Sie für das vergangene Jahr von einem Photovoltaik-Zubau von 16,4 Gigawatt ausgeht. Nun veröffentlichte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
