Die Aktie von BASF gehört am Freitag zu den größten Verlierern im DAX. Hintergrund sind schlechte Aussichten für den Chemiekonzern. Das müssen Anleger jetzt wissen. Die Aussichten für die deutsche Chemieindustrie sind weiter angespannt, sagt die Investmentbank Barclays. Die Aussichten für BASF & Co. verdüstern sich. BASF: Das sieht nicht gut aus So dürften laut Analyst Alex Sloane von der britischen Bank 2026 maue Absatzvolumina, eine träge Preisentwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE