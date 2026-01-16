Daimler Truck hat 2025 weniger Fahrzeuge ausgeliefert als im Vorjahr. Vor allem Nordamerika entwickelte sich schwach und belastete die Gesamtzahlen. Gleichzeitig könnte der wichtige US-Markt aber für Wachstum sorgen und war im laufenden Jahr ein wichtiger Kurstreiber. Daimler Truck gehört zu den Top-Performern im DAX.Daimler Truck hat im Jahr 2025 weltweit 422.510 Lastwagen und Busse verkauft. Das entspricht einem Rückgang von acht Prozent gegenüber dem Vorjahr. Verantwortlich für das Minus war ...Den vollständigen Artikel lesen ...
