Voltfang hat im Rheinischen Revier einen Groß-Batteriespeicher an das Netz gebracht. Kapital für weitere Groß-Vorhaben ist nach Unternehmensaussage vorhanden. Der Aachener Anbieter Voltfang realisiert einen Batteriespeicher mit einer Kapazität von 20 Megawattstunden (MWh) in Alsdorf. Das Projekt im Rheinischen Braunkohlerevier sei eines der größten netzdienlichen Batteriespeicherprojekte Nordrhein-Westfalens, teilte Voltfang mit.Betreiber des Speicherkraftwerks mit einer einer Leistung von 9,5 MW ...Den vollständigen Artikel lesen ...
