EQS-News: Bit2Me / Schlagwort(e): Private Equity/Fusionen & Übernahmen

Bankinter beteiligt sich nach einer Finanzierungsrunde in Höhe von 30 Millionen Euro an der Kapitalstruktur von Bit2Me



16.01.2026 / 13:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Im Rahmen dieser Vereinbarung werden beide Unternehmen technologische Synergien und Möglichkeiten zum Wissensaustausch untersuchen. Die Bank bekräftigt ihr Engagement für technologische Innovationen durch ihre Risikokapitalinvestitionen.



Bit2Me wird seine Expansionspläne in der EU mit Unterstützung seiner strategischen Partner und seiner neu erworbenen europäischen Regulierungslizenz vorantreiben. MADRID, 16. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Bankinter hat eine Investitionsvereinbarung mit Bit2Me geschlossen, dem führenden Unternehmen für digitale Vermögenswerte auf dem spanischsprachigen Markt. Im Rahmen der Vereinbarung erwirbt die Bank eine Beteiligung am Kapital des Unternehmens und beteiligt sich damit an der ursprünglich im August letzten Jahres angekündigten Finanzierungsrunde in Höhe von 30 Millionen Euro. Das Hauptziel dieser Investition ist es, technologische und wissensbasierte Synergien zu erkunden und zu erzielen. Darüber hinaus positioniert sich Bankinter gemeinsam mit einem nationalen Technologiepartner in der Entwicklung von Lösungen unter Verwendung der Distributed-Ledger-Technologie (DLT). Für Bankinter spiegelt diese Transaktion das kontinuierliche Engagement des Unternehmens für technologische Innovation und die Schaffung von Synergien mit spezialisierten Fintech-Startups wie Bit2Me wider. Diese Strategie ermöglicht es der Bank, zukünftige Trends in der Finanzlandschaft zu antizipieren. Diese Investitionsvereinbarung, zusammen mit dem Erhalt der europäischen Regulierungslizenz durch Bit2Me am 29. Juli und der Unterstützung strategischer Partner wie Telefónica, Inveready, Investcorp, Tether und BBVA, wird es dem spanischen Fintech-Unternehmen ermöglichen, seine Expansionspläne in der Europäischen Union zu beschleunigen. Außerdem wird es seine Präsenz in Argentinien und anderen lateinamerikanischen Ländern stärken und damit seine Position als wichtiger Akteur im Krypto-Ökosystem sowohl in Europa als auch in der spanischsprachigen Welt festigen. An der Kapitalstruktur von Bit2Me sind auch Unicaja und Cecabank beteiligt. Pablo Casadío, CFO von Bit2Me, erklärte: "Diese Allianz bestätigt, dass der Bankensektor unser fundiertes Branchen-Know-how nutzen kann, um sein Angebot zu verbessern. Anstatt zu konkurrieren, bündeln wir unsere Stärken. Spanien und Europa bieten ein unvergleichliches Umfeld, und dank unserer technologischen und regulatorischen Solidität ist Bit2Me der ideale Partner für Finanzinstitute, um von diesem Umfeld zu profitieren und ihren Kunden Zugang zum Krypto-Ökosystem mit maximaler Sicherheit und Garantien zu bieten." Informationen zu Bankinter Bankinter ist die fünftgrößte spanische Bank und laut der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde die widerstandsfähigste unter den börsennotierten Unternehmen in der Eurozone. Sie ist ein bedeutender Akteur im europäischen Bankwesen und in Spanien, Irland, Portugal und Luxemburg vertreten. Sie zeichnet sich durch ihre Rentabilität, Effizienz und Vermögensqualität sowie durch eine starke Spezialisierung im Privatkunden- und Firmenkundengeschäft und eine bedeutende Präsenz im Private Banking aus. In ihrer 60-jährigen Geschichte hat sich die Bank als Pionierin der Digitalisierung profiliert und bietet innovative Lösungen für Kunden aller Segmente. Sie war unter anderem die erste Bank in Spanien, die Mobile Banking, den ersten digitalen Broker und den ersten Robo-Advisor eingeführt hat. Informationen zu Bit2Me Bit2Me ist das führende Krypto-Asset-Unternehmen in Spanien und bei der CNMV als Krypto-Asset-Dienstleister (CASP) registriert. Das Unternehmen baut seit über 10 Jahren Krypto-Infrastrukturen auf und verfügt über mehrere Zertifizierungen in den Bereichen Cybersicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, darunter: ISO 27001 (Informationssicherheitsmanagement); ISO 22301 (Business Continuity Management); ISO 37001 (Anti-Korruption und Unternehmensethik); ISO 37301 (Compliance-Managementsysteme); UNE 19601 (Management der strafrechtlichen Compliance) und die CSA STAR Level 1-Zertifizierung. Bit2Me wurde als eine der vertrauenswürdigsten Börsen anerkannt und von Rankia in Italien und Portugal als "Beste Kryptowährungsbörse" ausgezeichnet. Das Unternehmen engagiert sich auch für die Aufklärung und Einführung von Kryptowährungen durch die Bit2Me Academy, die größte spanischsprachige Bildungsplattform zum Thema Kryptowährungen, die über 450 kostenlose Artikel und zertifizierte Kurse anbietet. Haftungsausschluss Wichtige Informationen zu Krypto-Assets. Diese Marketingmitteilung wurde von keiner zuständigen Behörde der Europäischen Union geprüft oder genehmigt. Bit2Me agiert als autorisierter Krypto-Asset-Dienstleister. Es ist wichtig zu beachten, dass Krypto-Assets nicht durch Einlagensicherungssysteme oder Anlegerentschädigungssysteme in der EU abgedeckt sind. Die Wechselkurse sind sehr volatil, und es besteht das Risiko eines Totalverlusts der Anlage. Weitere Informationen über die Risiken finden Sie unter: bit2me.com/legal/riesgos Website: www.bit2me.com Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2862739/Bit2Me.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/bankinter-beteiligt-sich-nach-einer-finanzierungsrunde-in-hohe-von-30-millionen-euro-an-der-kapitalstruktur-von-bit2me-302663391.html



16.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News