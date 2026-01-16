Klosters - Wenige Tage vor dem Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos trafen sich in Klosters über 200 Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Vertreter aus Politik, Verbänden und Wissenschaft zur Gewerblichen Winterkonferenz des Schweizerischen Gewerbeverbands sgv. Bundesrat Martin Pfister stimmte die Teilnehmenden auf herausfordernde Zeiten ein: Die geopolitische Lage habe sich weltweit, insbesondere in Europa, deutlich verschärft und sei von wachsender ...Den vollständigen Artikel lesen ...
