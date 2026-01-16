Die Aktie von BASF steht am Freitag unter Druck, und das aufgrund einer sehr negativen Analystenstudie. Das steckt konkret dahinter, und darum sind die Aussichten für den DAX-Konzern jetzt eher mau: Keine guten Aussichten Am Freitag hat eine Studie der Investmentbank Barclays die Aktien von BASF & Co. deutlich unter Druck gesetzt. Ursache: Die Experten sehen ein weiteres schweres Jahr auf die deutsche Chemiebranche zukommen. So sollen schwache Absatzvolumina, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
