Für das sogenannte "InfoFi"-Modell war der Donnerstag ein schwarzer Tag. Elon Musks Plattform X macht ernst im Kampf gegen Spam-Bots - und trifft damit einige Krypto-Projekte ins Mark. Das erste prominente Opfer: Der Token des InfoFi-Netzwerks Kaito.Der Grund: Eine Änderung der API-Richtlinien. Anwendungen, die Nutzer für Interaktionen auf der Plattform finanziell belohnen, verlieren ab sofort ihren Zugang. Nikita Bier, Product Lead bei X, wurde deutlich: "Wir haben den API-Zugriff widerrufen."
