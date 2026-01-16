Cham - Nach dem Bremser im Vorjahr hat die AMAG 2025 wieder Gas gegeben. Der Autoimporteur konnte mehr Autos verkaufen und erreichte beim Umsatz wieder die Marke von 5,0 Milliarden Franken. Im 2024 war der Umsatz auf 4,9 Milliarden Franken zurückgegangen. Insgesamt hat die Amag Gruppe im vergangenen Jahr 75'026 Autos abgesetzt. Das ist ein Plus von 2,9 Prozent oder gut 2000 Wagen mehr als vor einem Jahr, wie der Branchenprimus am Freitag vor den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
