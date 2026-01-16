ESG-Aspekte spielen in Kreditverhandlungen des Mittelstands bislang nur eine untergeordnete Rolle, gewinnen aber zunehmend an Bedeutung. Zwar wird das Thema weiterhin nur bei rund jedem siebten Kreditgespräch kleiner und mittlerer Unternehmen angesprochen, doch insbesondere größere KMU sowie Unternehmen aus Industrie, Bau und Handel rücken stärker in den Fokus der Banken. Hintergrund sind steigende Anforderungen an Transparenz und Risikobewertung im Zuge der nachhaltigen Transformation der Wirtschaft.
