Ford verschärft den Fokus von E-Autos auf Plug-in-Hybride. Auf der Suche nach geeigneten Batterien könnte der Autobauer aus Detroit nun ausgerechnet bei BYD landen. Die Chinesen sind ein führender Batteriehersteller - der US-Politik aufgrund des Handelskrieges allerdings ein Dorn im Auge. Kritik wird laut.Berichten des Wall Street Journal zufolge führt Ford mit BYD Gespräche über eine mögliche Lieferung von Batterien für Hybridfahrzeuge. Angedacht ist laut mit der Sache vertrauten Personen eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär