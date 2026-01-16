© Foto: Jonathan Raa - NurPhotoMorgan Stanley hebt die Kursziele für ASML auf, mit einem bullischen Szenario von bis zu 2.000 Euro pro Aktie. Das Wachstum des KI-Marktes und steigende Investitionen in Halbleiter treiben die Prognosen an.Analysten der US-Großbank Morgan Stanley haben die Aktie von ASML in einer aktuellen Analyse als einen der Top-Optionen für Investoren bezeichnet und sieht ein enormes Potenzial für Kurssteigerungen. Die Experten der Bank erwarten, dass der Aktienkurs des niederländischen Halbleiterausrüsters im optimistischsten Szenario bis auf 2.000 Euro steigen könnte - ein Plus von 71 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Die Gründe für diese Prognose sind vor allem die wachsende Nachfrage nach …Den vollständigen Artikel lesen
