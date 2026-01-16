Die Volkswirte der Commerzbank waren bisher skeptisch, ob die US-Wirtschaft aufgrund der erwarteten Zollbelastungen ihr Wachstumstempo in 2026 halten kann. Doch nun haben die Experten ihre Prognosen stark überarbeitet. Für Deutschland dagegen sehen sie schwarz. Als Donald Trump im April 2025 sein Zollregime verkündete, waren sich die Ökonomen einig: Das werde nach hinten losgehen, weil Einfuhrzölle vor allem die US-Verbraucher belasten und die Wirtschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
