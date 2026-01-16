Zürich - Der Devisenhandel präsentiert sich am Freitagnachmittag von einer ruhigen Seite. Händler vermissten kursbewegende Impulse. Zudem hätten sich die Sorgen im Zusammenhang mit den geopolitischen Spannungen und den Druckversuchen auf die US-Notenbank Fed wieder etwas gelegt, heisst es am Markt. Aktuell wird das Dollar/Franken-Paar zu 0,8024 gehandelt und damit praktisch auf dem Niveau vom Morgen (0,8026). Auch das Euro/Franken-Paar hat sich in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab