Berchtesgaden (ots) -Der Internationale Rodelverband (FIL) und Skechers haben einen langfristigen Ausrüstervertrag abgeschlossen: Der weltweit tätige Schuhhersteller wird bis zur Saison 2029/30 als offizieller Schuhausstatter der FIL fungieren. Die Partnerschaft tritt sofort in Kraft und wird ihr Debüt beim 6. EBERSPÄCHER Weltcup und den Europameisterschaften in Oberhof (Deutschland) am 17. und 18. Januar 2026 feiern, wo die Marke Skechers auf den Rennschuhen sichtbar vertreten sein wird. Dies gilt ausdrücklich auch für die Olympischen Winterspiele Mailand Cortina 2026."Wir entwerfen seit mehr als 15 Jahren preisgekrönte technische Performance-Schuhe für Spitzensportler und haben in den letzten fünf Jahren unser Angebot auf Fußball, Basketball, Pickleball/Padel und Cricket ausgeweitet, da immer mehr Sportler zu Skechers kommen, um unseren charakteristischen Komfort zu erleben, der Leistung bringt", sagte David Weinberg, COO von Skechers. "Als die FIL auf uns zukam, sahen wir die Möglichkeit, Teil des Rennrodelnsports zu werden, als eine weitere Chance für Skechers, mit mehr Sportlern auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten."FIL-Präsident Einars Fogelis betonte die strategische Bedeutung der Partnerschaft: "Mit Skechers gewinnen wir einen der weltweit größten und innovativsten Schuhhersteller als starken Partner für unseren Sport."Für den bevorstehenden EBERSPÄCHER Weltcup in Oberhof wird die FIL ausgewählten Athleten aus allen Disziplinen kostenlos neue Rodelschuhe der Marke Skechers zur Verfügung stellen. Bei den Olympischen Winterspielen Milano Cortina 2026 erhalten alle qualifizierten Rodlerinnen und Rodler ebenfalls Schuhe der Marke Skechers. Ab der Saison 2026/27 sind bei Weltcups und Weltmeisterschaften in der Seniorenklasse nur noch Rennrodelschuhe von Skechers zugelassen.Mit dieser neuen Partnerschaft unterstreicht die FIL ihr Engagement für die konsequente Förderung von Innovation und Sicherheit der Athleten.Über Skechers:Skechers USA Deutschland GmbH ist eine Tochtergesellschaft von Skechers U.S.A., Inc., The Comfort Technology Company mit Sitz in Südkalifornien. Skechers entwirft, entwickelt und vermarktet eine vielfältige Palette an Lifestyle- und Performance-Schuhen, Bekleidung und Accessoires für Männer, Frauen und Kinder. Die Kollektionen des Unternehmens sind in 180 Ländern und Gebieten in Kaufhäusern und Fachgeschäften sowie direkt für Verbraucher über skechers.com und in rund 5.300 Skechers-Einzelhandelsgeschäften erhältlich. Als Fortune 500-Unternehmen verwaltet Skechers sein internationales Geschäft über ein Netzwerk aus hundertprozentigen Tochtergesellschaften, Joint-Venture-Partnern und Vertriebspartnern.