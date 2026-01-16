Für Endkunden, die ihren Stromverbrauch zuverlässig messen wollen, hat die österreichische EET einen virtuellen Stromzähler entwickelt. Er zeigt Echtzeit-Energiedaten etwa zum PV-Eigenverbrauch und Überschussladen an. Die auf Heimenergiesysteme spezialisierte EET plant die Markteinführung einer Technologie von virtuellen Stromzählern. Die Lösung soll die Zuverlässigkeit der Strommessung für Heimenergieprodukte verbessern. Ursprünglich für Plug-in-Batteriesysteme entwickelt, biete EET die Technologie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
