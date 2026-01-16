Der US-Chiphersteller NVIDIA treibt die Entwicklung im KI-Sektor weiter voran. Mit Vera Rubin bringt das Unternehmen eine neue Chipgeneration auf den Weg die speziell für den Einsatz in Künstlicher Intelligenz und Rechenzentren konzipiert ist.Technologische Details Die neue Plattform namens Vera Rubin kombiniert sechs spezialisierte Chips in einem integrierten System und soll laut Unternehmensangaben erhebliche Effizienzvorteile gegeneuber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de