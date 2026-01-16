Viele Anleger halten die Börsen aktuell für stark überbewertet, doch laut der Ratingagentur Morningstar können Sie jetzt noch diese 33 unterbewerteten Aktien kaufen. "Wir rechnen mit anhaltender Volatilität im Jahr 2026. Aktien aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz benötigen ein noch stärkeres Wachstum, um die hohen Bewertungen zu rechtfertigen", schrieb David Sekera, Chef-Marktstratege von Morningstar für die USA, in einer kürzlichen Mitteilung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
