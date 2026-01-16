Handelsverlauf und Gewinner des TagesDer reguläre Handel auf Xetra ist beendet und der MDAX verabschiedet sich mit einem leichten Minus von 0,10 % ins Wochenende. Trotz des insgesamt verhaltenen Börsentages gab es einige bemerkenswerte Entwicklungen bei den Einzelwerten.Die stärksten Werte des TagesMit einem deutlichen Plus von fast 7 % setzte sich die laufende RuMaS-Empfehlung TKMS an die Spitze der Tagesgewinner. Auf dem zweiten Platz landete ein ...

