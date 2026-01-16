Während einige Unternehmen mit spektakulären Kursgewinnen aufhorchen ließen, mussten andere spürbare Rückschläge verkraften. Die Marktentwicklung verspricht Spannung fürs kommende Wochenende und wirft die Frage auf, ob sich der Aufwärtstrend fortsetzen kann - oder ob neue Überraschungen bevorstehen. Wer zu den Gewinnern und wer zu den Verlierern zählt, erfahren Sie in unserem Überblick.Der SDAX verabschiedete sich am Handelsplatz Xetra mit einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS