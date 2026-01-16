Seit Monaten tut sich beim KI-Darling Nvidia an der Börse relativ wenig. Am Freitag gibt es zumindest von Analystenseite etwas Schwung für den Chipkonzern. Jefferies hat die Kaufempfehlung bestätigt und das Kursziel angehoben. Das Rekordhoch bleibt bei der Aktie somit in Blickweite.Nvidia bleibe "ziemlich günstig", heißt es in der neuen Jefferies-Studie. Die Aktie werde nur auf Basis des 2027er-KGVs lediglich im mittleren Zehner-Bereich gehandelt, was viel Upside-Potenzial bedeute. Während die Kaufempfehlung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär