Vancouver, British Columbia - 16. Januar 2026 / IRW-Press / Plaid Technologies Inc. (CSE: STIF) (OTC: STIFF) (FWB: 5QX0) ("Plaid" oder das "Unternehmen") gibt den Abschluss und die interne Validierung einer wesentlichen Weiterentwicklung seines Zementanreicherungsverfahrens bekannt, die einen wichtigen Fortschritt in der Weiterentwicklung und Skalierbarkeit seiner mit Graphen verstärkten Bohrlochzement-Plattform darstellt.

Das Unternehmen hat ein mit Graphen verstärkten Zusatzstoff für Zement entwickelt, das die Graphen-Schichttechnologie von Plaid direkt in die Zementmischung integriert und es ermöglicht, den angereicherten Zement in gleicher Weise zu handhaben, zu transportieren und zu mischen wie herkömmliche Zementzusatzstoffe. Infolge dieser Weiterentwicklung hat Plaid unverzüglich damit begonnen, von seinem bisherigen mechanischen Modifikationssystem auf diesen vereinfachten, sofort mischbaren Ansatz umzusteigen.

Diese Innovation stellt eine deutliche Verbesserung in Bezug auf betriebliche Vereinfachung, Effizienz und Skalierbarkeit dar. Durch die Auslegung des vorformulierten Zusatzstoffs auf gängige Gewichtseinheiten, Lagerpraktiken und Handhabungsverfahren, die bereits an Öl- und Gasbohrstellen eingesetzt werden, hat das Unternehmen mehrere Hürden aus dem Weg geräumt, die eine groß angelegte Einführung potenziell eingeschränkt haben. Der neue Ansatz macht spezielle mechanische Ausrüstung, zusätzlichen Strombedarf sowie die bisher mit der mechanischen Zementmodifikation verbundene Einrichtung und Verwaltung vor Ort überflüssig, sodass die Technologie ohne zusätzlichen Betriebsaufwand viel schneller auf mehrere Standorte und Betreiber ausgeweitet werden kann.

Der vorformulierte Zusatzstoff wird vor der Auslieferung unter professionell überwachten Bedingungen hergestellt, was eine strengere Kontrolle der Inhaltstoffe und eine größere Konsistenz ermöglicht, als dies durch mechanische Modifikation in variablen Feldumgebungen erreicht werden kann. Dieses zentralisierte Produktionsmodell unterstützt eine wiederholbare Leistung in großem Maßstab, trägt zur Verringerung von Schwankungen bei und erhöht die Zuverlässigkeit bei Bohrlochstilllegungen, bei denen langfristige Integrität von entscheidender Bedeutung ist.

Da Betreiber auf die vorhandene Mischinfrastruktur und etablierte Logistikketten zurückgreifen können, ist das Unternehmen der Ansicht, dass dieser Ansatz nicht nur den Einsatz vor Ort rationalisiert, sondern auch eine schnellere Bereitstellung, geringere Kosten und eine geringere Umweltbelastung ermöglicht. Diese Merkmale stehen im Einklang mit dem zunehmenden Fokus der Branche auf Effizienz, Vorhersagbarkeit, Nachhaltigkeit und Lösungen, die ohne Unterbrechung bewährter Arbeitsabläufe breit eingesetzt werden können.

Das Management betrachtet diese Entwicklung als einen bedeutenden Schritt in der Produktentwicklung von Plaid und als einen wichtigen Faktor für die kommerzielle Skalierung. Das Unternehmen prüft aktiv Möglichkeiten zur Etablierung von Schutzrechten des geistigen Eigentums im Zusammenhang mit dieser neu entwickelten, vorformulierten Additivtechnologie im Rahmen seiner laufenden Bemühungen, eine schutzfähige und skalierbare Materialplattform aufzubauen.

"Dieser Fortschritt stellt einen wichtigen Meilenstein für Plaid dar", so Guy Bourgeous, CEO von Plaid Technologies Inc. "Durch den Übergang von der mechanischen Modifikation zu einem mit Graphen angereicherten Zementzusatzstoff haben wir die Bereitstellung vereinfacht, die Konsistenz verbessert und die Skalierbarkeit der Technologie mithilfe der vorhandenen Feldinfrastruktur erheblich vereinfacht. Die zentralisierte Produktion unterstützt eine gleichbleibend reproduzierbare Leistungsfähigkeit, und wir sind der Ansicht, dass Plaid dadurch gut positioniert ist, zur Lösung der seit Langem bestehenden Problematik methanleckender Öl- und Gasbohrlöcher in den USA beizutragen, während wir uns weiter Richtung Kommerzialisierung bewegen."

Über das Unternehmen

Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von graphenverstärkten Technologien. Plaid verfolgt gleichzeitig eine Reihe von Anwendungsmöglichkeiten für seine proprietäre, mit Graphen angereicherte Betonmischung, wobei der Schwerpunkt zunächst auf Bohrlochzement und Untergrundanwendungen liegt. Das Management geht davon aus, dass die einzigartige Mischung von Plaid den Weg für eine neue Ära der Bohrlochstilllegung ebnen wird, indem sie modernste Materialien mit Präzisionstechnik kombiniert.

Für das Board of Directors

"Guy Bourgeois"

Guy Bourgeois

Direktor & Chief Executive Officer

Telefon: 1-800-585-7517

E-Mail: mailto:info@plaidtechnologiesinc.com

Website: https://www.plaidtechnologiesinc.com

Die Canadian Securities Exchange und ihr Regulierungsorgan übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zum Entwicklungsprogramm des Unternehmens, zu den erwarteten Leistungsmerkmalen, zu potenziellen kommerziellen Anwendungen, zur Skalierbarkeit sowie zu zukünftigen Tests und Validierungen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen, einschließlich Risiken in Bezug auf die technische Entwicklung, Testergebnisse, die Zusammenarbeit mit Dritten, regulatorische Anforderungen, die Marktakzeptanz und die Verfügbarkeit von Finanzmitteln. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

