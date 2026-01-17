Neural Therapeutics: Mit Meskalin gegen die globale Krise der psychischen Gesundheit

Anzeige / Werbung

Psychische Erkrankungen nehmen weltweit zu - und mit ihnen der Ruf nach innovativen Therapien. Rund 450 Millionen Menschen sind laut WHO betroffen. Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kosten erreichen mittlerweile sechs Billionen US-Dollar. In diesem Spannungsfeld positioniert sich Neural Therapeutics (WKN: A3EGH1; ISIN: CA64134N2032) als potenzieller Gamechanger. Das kanadische Biotech-Unternehmen entwickelt ein klinisches Studienprogramm auf Basis von Meskalin, einem natürlichen Wirkstoff aus dem San Pedro-Kaktus. Ziel ist es, schnell wirkende und länger anhaltende Therapieoptionen gegen Depressionen, Angstzustände und Sucht zu schaffen - dort, wo herkömmliche Medikamente oft versagen.

Ein Milliardenmarkt mit dringendem Handlungsbedarf

Allein in Kanada summieren sich die durch Sucht verursachten wirtschaftlichen Schäden auf fast 50 Milliarden CAD jährlich. In den USA sind es sogar rund 700 Milliarden US-Dollar. Die WHO schätzt den globalen Produktivitätsverlust infolge von Depressionen und Angststörungen auf jährlich zwölf Milliarden Arbeitstage - ein volkswirtschaftlicher Schaden von rund einer Billion US-Dollar. Kein Wunder also, dass der weltweite Markt für psychische Gesundheit laut IMARC von derzeit 448 Milliarden US-Dollar bis 2033 auf über 573 Milliarden US-Dollar anwachsen soll.

Neural Therapeutics adressiert mit seinen meskalinbasierten Therapieansätzen ein bislang kaum erschlossenes Marktsegment - und trifft damit einen Nerv. Gerade im Hinblick auf Suchterkrankungen könnten sich hier neue Behandlungsstandards entwickeln, die auch für große Pharmakonzerne zunehmend interessant werden.

Meskalin: bewährt in der Tradition, neu entdeckt für die Medizin

Meskalin hat eine lange Geschichte: Bereits vor 6.000 Jahren wurde es in der indigenen Heilpraxis sicher eingesetzt. Neural Therapeutics knüpft an diese Tradition an - mit wissenschaftlicher Präzision. Im Fokus stehen standardisierte, klinisch getestete Therapien. Erste präklinische Daten und Erfahrungsberichte deuten auf ein vielversprechendes Wirkprofil hin: nachhaltige Effekte bei gleichzeitig geringem Missbrauchspotenzial - ein entscheidender Vorteil gegenüber klassischen Antidepressiva oder opioidhaltigen Präparaten.

Im Vergleich zu Psilocybin bietet Meskalin eine mildere, weniger visuell intensive Wirkung. Das könnte die therapeutische Integration erleichtern - und damit den langfristigen Behandlungserfolg unterstützen.

Psychedelika gewinnen an Marktrelevanz - Neural setzt auf Alleinstellungsmerkmal

Das Feld der psychedelischen Therapie gewinnt rasant an Zugkraft. Unternehmen wie MindMed (WKN: A3DR6E, ISIN: CA24477V1058) oder Cybin (WKN: A40NJY, ISIN: CA23256X4075) haben bereits Millionenbeträge über die Börse eingesammelt. Der Kapitalmarkt zeigt sich offen für neue Ansätze - vorausgesetzt, sie sind gut strukturiert und wissenschaftlich fundiert.

Hier setzt Neural Therapeutics an. Mit Fokus auf eine GMP-konforme Produktion und die Vorbereitung präklinischer Studien verfolgt das Unternehmen eine klare Strategie. Die historische Sicherheit in der Anwendung und ein zielgerichtetes Studienprogramm könnten dazu beitragen, die klinischen Phasen I und II effizient zu durchlaufen. "Aufgrund der fast 6.000-jährigen sicheren Anwendung durch den Menschen ist das Management zuversichtlich, dass die wesentlichen wertschöpfenden Schritte, wie die Phasen I und II der klinischen Prüfung, relativ einfach und zügig zu bewältigen sind", heißt es in der Mitteilung.

Starke Positionierung für die nächste Phase der Psychedelika-Forschung

Meskalin gilt als Nischenwirkstoff - nicht zuletzt, weil Aufbau und Absicherung der Lieferketten bislang als Herausforderung galten. Neural Therapeutics hat hier strategisch vorgebaut: Mit einer kürzlich angekündigten Patentanmeldung, Forschungslizenzen und einem Netzwerk aus Partnern wurde die Grundlage für eine sichere, geschützte Wertschöpfungskette gelegt.

Mit einem erfahrenen Team, wachsendem Investoreninteresse und einem klaren klinischen Fokus ist Neural Therapeutics gut aufgestellt, um in einem dynamisch wachsenden Markt neue Maßstäbe zu setzen. Das Potenzial: Therapien, die Millionen Menschen neue Hoffnung geben - und gleichzeitig einen relevanten wirtschaftlichen Mehrwert schaffen.

