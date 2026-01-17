Erst Drohnen, jetzt U-Boote? TKMS und Harvest Technology definieren maritime Rüstung neu

Anzeige / Werbung

Von KI-Partnerschaften im U-Boot-Bau bis zu sicherer Echtzeitkommunikation - digitale Technologien rücken ins Zentrum moderner Seestreitkräfte.

Maritime Programme stehen vor einem strukturellen Wandel. Denn Sensorik, autonome Systeme und vernetzte Plattformen erzeugen immer größere Datenmengen. Gleichzeitig müssen diese Informationen unter extremen Bedingungen verarbeitet und übertragen werden - oft mit begrenzter Bandbreite und höchsten Sicherheitsanforderungen. Die Fähigkeit, Daten zuverlässig nutzbar zu machen, entwickelt sich damit zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor.

Vor diesem Hintergrund rücken Technologieanbieter in den Fokus, die bislang eher im Hintergrund agierten. Einer davon ist Harvest Technology, ein Spezialist für sichere Video-, Sprach- und Datenübertragung im maritimen Umfeld. Parallel dazu treiben etablierte Werften wie thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) die Integration digitaler und KI-gestützter Fähigkeiten in neue Plattformkonzepte voran.

TKMS setzt auf KI-Ökosysteme im U-Boot-Bereich

Ein aktuelles Signal dafür ist die Initiative von TKMS im Rahmen des kanadischen U-Boot-Programms. Gemeinsam mit dem kanadischen KI-Unternehmen Cohere arbeitet TKMS an der Entwicklung KI-gestützter Fähigkeiten, die Analyse, Entscheidungsunterstützung und operative Effizienz verbessern sollen. Der Ansatz verdeutlicht, wie stark sich der Fokus von reinem Plattformbau hin zu softwaregetriebenen Fähigkeitsprofilen verschiebt.

TKMS (WKN: TKMS00,?ISIN: DE000TKMS001), eine Tochter des thyssenkrupp-Konzerns, positioniert sich damit als Systemintegrator, der klassische Ingenieurskunst mit datenbasierter Technologie verbindet. Für moderne U-Boote bedeutet das: Sensoren liefern kontinuierlich Informationen, KI hilft bei der Auswertung - und die operative Wirkung hängt maßgeblich von stabilen Datenströmen ab.

Harvest Technology als Rückgrat sicherer Kommunikation

Genau an dieser Schnittstelle setzt Harvest Technology an. Das australische Unternehmen (WKN: A2PB0M, ISIN: AU0000082422) entwickelt proprietäre Lösungen zur hochsicheren Übertragung von Video- und Sensordaten über schmalbandige Verbindungen. Die Technologie wurde ursprünglich für abgelegene Industrie- und Offshore-Standorte entwickelt, findet jedoch zunehmend Anwendung im maritimen und verteidigungsnahen Umfeld.

Kern ist eine leistungsfähige Datenkompression, die Informationen drastisch reduziert, ohne deren Nutzwert zu verlieren. In Kombination mit Verschlüsselung ermöglicht dies Live-Kommunikation selbst dort, wo klassische Breitbandverbindungen nicht verfügbar oder bewusst eingeschränkt sind. Für Unterwasser- und Marineanwendungen ist das ein entscheidender Vorteil.

Voraussetzung für den Einsatz von KI auf See

KI-Anwendungen, wie sie TKMS gemeinsam mit Partnern verfolgt, benötigen verlässliche Daten. Modelle zur Mustererkennung, Zustandsüberwachung oder Entscheidungsunterstützung entfalten ihren Nutzen nur, wenn relevante Informationen rechtzeitig verfügbar sind. Harvest Technology adressiert damit eine grundlegende Voraussetzung für den praktischen Einsatz von KI in maritimen Szenarien.

Die Rolle des Unternehmens ist dabei nicht die eines Plattformanbieters, sondern die eines Enablers. Es schafft die technische Grundlage, auf der Analyse- und KI-Systeme aufbauen können. In komplexen Programmen mit mehreren Industriepartnern wird diese Funktion zunehmend systemrelevant.

Dual-Use-Technologie mit ziviler Basis

Neben militärischen Anwendungen ist Harvest Technology stark im zivilen maritimen Sektor verankert. Offshore-Energie, kommerzielle Schifffahrt und Hafeninfrastruktur stehen vor ähnlichen Herausforderungen wie Marineprogramme: verteilte Assets, steigende Automatisierung und hohe Anforderungen an Sicherheit. Die Übertragbarkeit der Technologie zwischen zivilen und staatlichen Anwendungen erhöht ihre industrielle Relevanz.

Für Regierungen und Großauftragnehmer bietet dieser Dual-Use-Ansatz Vorteile. Denn Systeme sind erprobt, skalierbar und lassen sich in bestehende Strukturen integrieren. Gleichzeitig bleibt die Kontrolle über sensible Daten gewährleistet.

Digitale Souveränität als europäisches Thema

Im europäischen Kontext gewinnt die Frage der digitalen Souveränität an Bedeutung, wobei Programme im U-Boot- und Marinebereich nicht nur militärisch leistungsfähig, sondern auch technologisch unabhängig sein sollten. Die Kombination aus europäischen Plattformbauern wie TKMS und spezialisierten Technologieanbietern wie Harvest Technology passt in dieses strategische Bild.

-

---



Harvest Technology Group

ISIN: AU0000082422

https://harvest.technology

