Jahrelange stellte der Chipentwickler Nvidia den Speicherhersteller Micron an der Börse in den Schatten. Doch inzwischen hat sich das Blatt gewendet. In den letzten Monaten ist der Kurs der Micron-Aktie dem der Nvidia-Aktie völlig enteilt. Am Freitag schoss die Micron-Aktie um weitere +8% auf ein neues Allzeithoch. Was macht den Tech-Konzern so megaerfolgreich? Ein Trio dominiert einen Boom-Markt Seit Jahren stehen Chipentwickler, allen voran Nvidia, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de