Silber bei 90. Gold bei 4.600. Kupfer bei 6. - Top-Aktie im Fokus

Anzeige / Werbung

Der Moment ist gekommen...

Dieser Artikel wird im Auftrag der K2 Gold Corporation veröffentlich

Willkommen zurück, liebe Leser -

Jeder Bullenmarkt hat einen Moment, in dem sich die Geschichte von Erwartung zu Beschleunigung verschiebt.

Nicht wegen einer einzelnen Schlagzeile.

Nicht wegen Spekulation.

Sondern weil Kapital, Geologie und Makrokräfte plötzlich gleichzeitig greifen.

Genau dieser Moment ist jetzt gekommen.

Silber hat die Marke von 90 US-Dollar je Unze überschritten.

Gold ist über 4.600 US-Dollar je Unze ausgebrochen.

Kupfer hat 6 US-Dollar je Pfund durchbrochen.

Und vor diesem Hintergrund hat der Verwaltungsrat von K2 Gold (ISIN: CA50117M1068 | WKN: A2DNZ7) soeben ein Explorationsbudget von 9,8 Millionen US-Dollar für 2026 genehmigt - eine Entscheidung, die leise, aber unmissverständlich signalisiert:

Dieses Unternehmen glaubt, dass die nächste Phase des Zyklus begonnen hat - und will sie aktiv erbohren, nicht von der Seitenlinie beobachten.

Warum ein Budget von 9,8 Millionen Dollar mehr sagt als jede Pressemeldung

Im Junior-Bergbau sagen Budgets die Wahrheit.

Ein Unternehmen genehmigt kein Explorationsbudget in dieser Größenordnung, wenn nicht drei Dinge bereits gegeben sind:

Die Geologie zeigt belastbare Größe Genehmigungen und Logistik sind weitgehend ent-riskiert Das Management erkennt ein klares Zeitfenster, um Exploration in Discovery zu verwandeln

CEO Anthony Margarit brachte es auf den Punkt:

"Mit einem nun genehmigten Explorationsbudget von 9,8 Millionen US-Dollar entwickelt sich 2026 zu einem entscheidenden Jahr für K2."

Dieses Wort - entscheidend - ist nicht zufällig gewählt.

Denn hier geht es nicht um ein einzelnes Projekt oder ein einzelnes Metall.

Es handelt sich um eine portfolioweite, discovery-orientierte Strategie, die Kalifornien, Nevada und den Yukon umfasst und darauf ausgelegt ist, mehrere Katalysatoren parallel zu liefern.

Mojave: Ein polymetallisches Distrikt-System rückt in den Fokus

Im Zentrum der 2026-Strategie steht Mojave - inzwischen klar als großskaliges polymetallisches System definiert, nicht als Einzeltarget.

K2 hat dort identifiziert:

Rund 5 Kilometer hochgradige Goldmineralisierung im östlichen Korridor

im östlichen Korridor Rund 5 Kilometer hochgradige Kupfermineralisierung im westlichen Korridor

im westlichen Korridor Eine dritte, strategisch gelegene Zone - Cerro Gordo - die das System verbindet

Zusammen ergibt das ein zusammenhängendes mineralisiertes Distrikt-System - genau die Art von Struktur, aus der historisch mehrere Lagerstätten hervorgehen.

Gold: Bonanza-Gehalte und strukturelle Kontinuität

Auf der Ostseite von Mojave hebt sich der Gold-Valley-Dragonfly-Korridor klar von typischen Explorationsgeschichten ab.

Zu den Highlights zählen:

Gesteinsproben bis zu 375 g/t Gold

Das erste jemals gemeldete sichtbare Gold bei Mojave

bei Mojave Ein 1,5 km langer struktureller Trend , der sich von Dragonfly fortsetzt

, der sich von Dragonfly fortsetzt Frühere Bohrungen mit 86,9 Metern à 4,0 g/t Gold ab Oberfläche

Sichtbares Gold ist mehr als ein optischer Effekt.

Es ist ein geologisches Signal für Goldsättigung - ein klassisches Merkmal robuster, langlebiger hydrothermaler Systeme mit Tiefe und Ausdehnung.

Kupfer: Fünf Kilometer, die der Markt kaum eingepreist hat

Während Gold die Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist der westliche Kupferkorridor von Mojave möglicherweise der stille Hebel.

K2 hat dort rund 5 Kilometer Kupfermineralisierung definiert, mit herausragenden Oberflächenwerten wie:

Bis zu 14,2% Kupfer mit 15,79 g/t Gold bei Stega

mit bei Stega Mehrere Proben mit 2,5-2,9% Kupfer bei Soda Valley

bei Soda Valley Begleitendes Silber bis zu 125 g/t Ag

Das sind keine Hintergrundwerte.

Das sind erzartige Kupfergehalte an der Oberfläche, in klassischen Quarz-Karbonat-Strukturen - Strukturen, die häufig in die Tiefe fortsetzen.

Cerro Gordo: Der am wenigsten getestete - und vielleicht wichtigste - Teil

Zwischen dem östlichen Gold- und dem westlichen Kupferkorridor liegt Cerro Gordo - mit Gold-Silber-Blei-Zink-Mineralisierung und bislang der am wenigsten erbohrte Bereich des Systems.

Historisch ist das entscheidend.

Der umliegende Distrikt produzierte:

Rund 4,4 Mio. Unzen Silber

37 Tonnen Blei

12.000 Tonnen Zink

Dazu Gold- und Kupferbeimengungen

In vielen Tier-One-Distrikten sind es genau diese Überlappungszonen, in denen mehrere Metalle zusammenkommen, die letztlich die größten Werte schaffen.

Si2: Ein epithermales Nevada-Analogon mit ungetestetem Potenzial

Neben Mojave bildet Si2 in Nevada eine zweite Discovery-Achse.

Si2 wird als Analogon zu großen niedrig-sulfidischen epithermalen Goldsystemen positioniert, darunter AngloGold Ashantis Expanded-Silicon-Projekt (16,3 Mio. Unzen Gold).

Der entscheidende Punkt:

Beide Projekte wurden ursprünglich vom gleichen Projektgenerator identifiziert - mit einer proprietären Methodik, die gezielt übersehene epithermale Systeme aufspürt.

Neue Interpretationen bei Si2 haben hochprioritäre Ziele definiert, die auf Siedezonen-Mineralisierung hindeuten - genau dort, wo epithermales Gold typischerweise abgelagert wird.

Die Bohrungen 2026 werden den ersten systematischen Test dieser Ziele darstellen.

Wels: Wertneubelebung im Tintina-Goldgürtel

Die dritte Säule der 2026-Strategie liegt im Yukon, beim Projekt Wels, innerhalb des produktiven Tintina-Goldgürtels.

Wels liegt:

Rund 40 km von Beaver Creek entfernt

Etwa 60 km südlich der Coffee-Lagerstätte, entdeckt von Kaminak Gold

Historische Bohrungen lieferten bereits oberflächennahe, hochgradige Goldintervalle, darunter:

10,38 g/t Au über 6 m

3,53 g/t Au über 19,5 m

2,37 g/t Au über 28,5 m

34,7 g/t Au über 1,52 m

Genau diese Art von Ergebnissen hat im Tintina-Gürtel wiederholt zu wirtschaftlich erfolgreichen Goldlagerstätten geführt.

Silber bei 90 $, Gold bei 4.600 $, Kupfer bei 6 $ - das ändert alles

Der makroökonomische Rahmen hat sich erneut verschoben - und diesmal bestätigen alle drei Metalle dieselbe Botschaft.

Silber über 90 US-Dollar je Unze

Gold über 4.600 US-Dollar je Unze

Kupfer über 6 US-Dollar je Pfund

Diese Kombination ist nicht normal.

Sie signalisiert eine vollumfängliche Neubepreisung des gesamten Metallkomplexes - getrieben durch strukturelle Angebotsengpässe, geopolitische Fragmentierung und den massiven Nachfrageschub aus Elektrifizierung, KI-Infrastruktur und Energiesicherheit.

Warum dieser Bullenmarkt anders ist

Dies ist kein Ein-Metall-Zyklus.

Silber entwickelt sich zum Knappheits- und Industriehebel.

Gold etabliert sich erneut als monetärer Anker.

Kupfer preist ein jahrzehntelanges Angebotsdefizit ein.

Wenn alle drei Metalle gleichzeitig auf Rekordniveaus steigen, bewegt sich Kapital nicht vorsichtig.

Es strömt zu Größe, Gehalt und Optionalität.

Was Silber bei 90 Dollar wirklich bedeutet

Bei 90 Dollar:

Wird Silber zum primären Werttreiber , nicht zum Nebenprodukt

, nicht zum Nebenprodukt Gewinnen polymetallische Systeme überproportional an Hebel

Werden hochgradige Silberzonen von "interessant" zu strategisch

Gold bei 4.600 $ und Kupfer bei 6 $: die Verstärker

Gold über 4.600 Dollar reduziert Discovery-Risiken drastisch und vervielfacht Margen.

Kupfer über 6 Dollar macht polymetallische Projekte zu strategischen Assets.

Wenn Gold, Silber und Kupfer gemeinsam auftreten, beschleunigt sich die Wirtschaftlichkeit massiv.

Warum das jetzt zählt

Bei diesen Metallpreisen fragt der Markt nicht mehr:

"Ist das interessant?"

Sondern:

"Wie groß kann das werden?"

Genau hier beginnt die Neubewertung von Junior-Explorern.

Ein Explorationsbudget von 9,8 Millionen Dollar in diesem Moment ist nicht aggressiv.

Es ist logische Positionierung.

Schlussgedanke

Viele Unternehmen sprechen davon, "gut positioniert" zu sein.

Nur wenige untermauern das mit einem Investitionscommitment von fast 10 Millionen Dollar, verteilt auf drei Discovery-Fronten, genau zu Beginn eines historischen Metall-Ausbruchs.

2026 ist kein normales Explorationsjahr.

Es ist das Jahr, in dem Kapital, Geologie und Makrokräfte kollidieren.

Und historisch betrachtet bleibt der Markt in solchen Phasen nicht lange geduldig.

ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu, suneal@machaicapital.com

Enthaltene Werte: CA50117M1068