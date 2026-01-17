Advanced Drainage Systems: Stabiler Aufwärtstrend trifft auf horizontale Barriere!

Bullisches Setup am Widerstand!

Rückblick

Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Wasser-Management-Lösungen - ein Bereich, der durch Infrastrukturprogramme und Umweltauflagen stetig an Bedeutung gewinnt. Die Aktie befindet sich in einem etablierten Aufwärtstrend. Man erkennt schön, wie der Kurs über dem EMA 50 und jetzt auch über der blauen EMA 20-Linie verläuft.

Advanced Drainage Systems-Aktie: Chart vom 17.01.2026, Kürzel: WMS, Kurs: 159.30 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Bei 160 USD hat sich ein horizontaler Widerstand gebildet. Vor dem potenziellen Ausbruch sehen wir eine enge Konsolidierung. Ein nachhaltiger Schlusskurs über 160 USD würde das Setup aktivieren.

Mögliches bärisches Szenario

Ein Fehlausbruch und Rückfall unter die blaue Support-Linie bei 155 USD würde das bullische Szenario vorerst neutralisieren. Zudem ist die Aktie zyklisch - eine allgemeine Abkühlung des Bausektors könnte den Aufwärtstrend bremsen.

Meinung

WMS profitiert massiv von Bauprojekten. Da die USA (und global) vermehrt in die Erneuerung von Abwassersystemen und Regenwassermanagement investieren, ist die Auftragslage fundamental gut unterfüttert. In der Regel zeigt das Unternehmen eine solide Profitabilität mit starken Margen im Bereich der thermoplastischen Rohre.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 12.39 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 96.95 Mio. USD

Meine Meinung zu Advanced Drainage Systems ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 17.01.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.