Das Joint-Venture Dongfeng Nissan hat den neuen NX8 vorgestellt. Das mittelgroße SUV wird in China sowohl als BEV als auch als EREV auf den Markt kommen - als Schwestermodell zur Limousine N7. Der NX8 ist 4,87 Meter lang, 1,92 Meter breit und 1,68 Meter hoch. Den Radstand des Fünfsitzers gibt Dongfeng Nissan mit 2,92 Metern an. Der Radstand ist nicht die einzige Parallele zur E-Limousine N7, die im vergangenen Jahr vorgestellt wurde: Der neue NX8 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net