Jetzt muss es schnell gehen: Mehr Strom für KI-Rechenzentren und für die ausziehende Grundlastlücke in Deutschland. Depot-2030-Überflieger Siemens Energy punktet mit Gaskraftwerken und als Lieferant für den Hot-Stock Oklo, der SMRs (Small Modular Reactors) entwickelt.Aktie: Mehr Plus als PalantirSei mutig, wenn alle Angst haben, rät Warren Buffett. Vor zwei Jahren riet das Gros der Analysten und Experten, Siemens Energy wegen seiner Windkraft-Probleme links liegen zu lassen. Seitdem hat sich das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär