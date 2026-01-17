Die vergangene Börsenwoche brachte nicht nur frischen Schwung, sondern auch einige klare Gewinner unter den österreichischen Aktienwerten. Im ATX konnten mehrere Titel mit beachtlichen Kursgewinnen auf sich aufmerksam machten. Neben AT&S Austria Technologie, dem unangefochtenen Wochenchampion, zählten auch Unternehmen wie Lenzing und BAWAG Group zu den Profiteuren und konnten deutliche Zuwächse verzeichnen. Ein Blick auf die Entwicklung des Spitzenreiters ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.