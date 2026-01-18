Wer hätte gedacht, dass DroneShield innerhalb so kurzer Zeit für solch starke Kursbewegungen sorgt? Die Aktie zieht Anleger in ihren Bann und sorgt seit Wochen für Gesprächsstoff an den Börsen. Der jüngste Höhenflug, der in einem neuen Verlaufshoch gipfelt, stellt Investoren nun vor spannende Entscheidungen - wie geht es weiter mit dieser Erfolgsstory?Die Aktie von DroneShield setzt ihren beeindruckenden Höhenflug fort und erreichte am Freitag ein ...

