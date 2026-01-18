Netflix plant eine 83-Milliarden-Dollar-Übernahme von Warner Bros. und überrascht mit einem Bekenntnis zur klassischen Kinoauswertung. Co-CEO Ted Sarandos rudert von früheren Aussagen zurück und will das 45-Tage-Kinofenster beibehalten - eine strategische Kehrtwende, die Hollywood aufhorchen lässt. Der Konkurrenzkampf mit Paramount um Warner Bros. spitzt sich zu, doch Netflix sendet ein starkes Signal: Streaming und Kino sollen künftig Hand in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de