© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIGoldman Sachs sieht die größten KI-Chancen 2026 nicht bei Chips, sondern bei Firmen, die ihre Produktivität stark steigern können.Künstliche Intelligenz trieb den Aktienmarkt im vergangenen Jahr auf Rekordstände. Besonders stark stiegen die Kurse von Nvidia und anderen KI-nahen Titeln. Für 2026 erwartet Goldman Sachs jedoch einen Richtungswechsel, wie CNBC berichtete. Die Bank rechnet mit langsamer wachsenden KI-Investitionen, aber mit einer breiteren Einführung in Unternehmen. Das könne zu Umschichtungen unter den größten US-Technologiewerten führen und Risiken in beide Richtungen für den Gesamtindex schaffen, heißt es von Goldman Sachs. Analyse im Russell 1000 Die Analysten von Goldman …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE