Starke Wochenperformance: Im Verlauf der dritten Kalenderwoche konnte die Aktie der TKMS (ISIN: DE000TKMS001) einen eindrucksvollen Kursanstieg von 18,79 Prozent verzeichnen. Damit war das Unternehmen aus Kiel der klare Spitzenreiter im MDAX. Am Freitag schloss die Aktie mit einem Kurs von 98,00 Euro - dies war zugleich das Wochenhoch am Handelsplatz Xetra.Status und EmpfehlungenDie Aktie von TKMS ist aktuell eine laufende Empfehlung von RuMaS. Viele ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.