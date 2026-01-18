Starke Wochenperformance: Im Verlauf der dritten Kalenderwoche konnte die Aktie der TKMS (ISIN: DE000TKMS001) einen eindrucksvollen Kursanstieg von 18,79 Prozent verzeichnen. Damit war das Unternehmen aus Kiel der klare Spitzenreiter im MDAX. Am Freitag schloss die Aktie mit einem Kurs von 98,00 Euro - dies war zugleich das Wochenhoch am Handelsplatz Xetra.Status und EmpfehlungenDie Aktie von TKMS ist aktuell eine laufende Empfehlung von RuMaS. Viele ...Den vollständigen Artikel lesen ...
