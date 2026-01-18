Die Welt der Finanzmärkte steht selten still - und gerade in Zeiten geopolitischer Spannungen und wirtschaftlicher Unsicherheiten wiegen einzelne Nachrichten besonders schwer. Nach den jüngsten Zoll-Drohungen ist die Anspannung bei Investorinnen und Investoren spürbar: Werden die Märkte gelassen reagieren, kurzfristig nervös zucken oder erleben wir gar den Auftakt einer größeren Korrektur? Dieser Artikel wirft einen detaillierten Blick auf die möglichen ...

